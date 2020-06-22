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  4. Başkan Akgün, Sancar ailesinin acısını paylaştı

Başkan Akgün, Sancar ailesinin acısını paylaştı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.06.2020 16:12 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sancar ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın abisi emekli binbaşı Tahir Sancar’ın cenaze törenine katılan Başkan Dr. Hasan Akgün, Sancar ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. 74 yaşında hayata gözlerini yuman Tahir Sancar’ın cenaze töreni öğle namazına müteakiben Büyükçekmece Kuba Camii’nde gerçekleştirildi.
Tahir Sancar’ı son yolculuğuna uğurlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Sancar ailesine sabır diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz. Allah sevenlerine sabır versin” dedi.

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