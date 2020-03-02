Başkan Akgün: “Türkiye’de ‘12 Yıldız Şehir’ ödülü alan tek şehir Büyükçekmece”

Büyükçekmece Belediye meclis toplantısı Mart ayı birinci oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Fransa’da “12 Yıldız Şehir” ödülünü 8. kez alan Başkan Akgün, “47 ülke içerisinde ‘12 Yıldız Avrupa Kenti Ödülü’nü 8. kez alan Türkiye’deki tek şehir olduk. Bu ödül Büyükçekmece halkınındır” dedi.

Başkan Akgün, meclisi açmadan önce meclis üyelerini İdlib’de şehit olan askerler için İstiklal Marşı ve saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından mecliste grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri söz alarak İblib’de şehit olan askerlerimize yönelik üzüntülerini paylaşırken birlik ve beraberlik mesajı verildi. CHP Belediye Meclis Üyesi Gülcan Tekdemir Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe yönelik bir konuşma yaptı.

“Farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Geçtiğimiz hafta Fransa’da Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılan ve “12 Yıldız Şehir” ödülü alan Başkan Dr. Hasan Akgün, “Avrupa Konseyi’ndeki toplantı sonucu yerel demokrasinin işleyişi bakımından düzenlenen 12 Yıldız Şehir Ödülü’ne projelerimizle başvurmuştuk. Bizimle beraber 47 ülkeden 336 proje başvurmuştu. Bu projeler içerisinden 19 şehre ‘Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülü’ layık görüldü. Biz 47 ülke içerisinde ‘12 Yıldız Avrupa Kenti Ödülü’nü 8’inci kez alan Türkiye’deki tek şehir olduk. Bu ödül Büyükçekmece halkınındır. Herkese teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.