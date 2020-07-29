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  4. Başkan Akgün, Vecdet Öz’ü acı gününde yalnız bırakmadı

Başkan Akgün, Vecdet Öz’ü acı gününde yalnız bırakmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, babası Recep Öz’ü kaybeden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz’ün acısını paylaştı.
Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz’ün dün vefat eden babası Recep Öz (90) son yolculuğuna uğurlandı. Acı gününde Vecdet Öz’ü yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Öz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Gülvadi Mezarlığı’na defnedildi
Bahçeşehir Ebusuud Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından merhum Recep Öz, Esenyurt Gülvadi Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Başkan Akgün’ün yanı sıra Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Nevzat Sezen, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral da katıldı.

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