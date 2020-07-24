YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Akgün’den, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Başkan Akgün’den, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 09:16 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün’den, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, özgür ve objektif basının toplumun bilinçlenmesi ve demokrasinin gelişmesinin en önemli koşullarından olduğunu belirtti.
24 Temmuz 1908’de Meşrutiyetin ilanıyla Türk basınından sansürün kaldırılmasının 112. yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Başkan Akgün, demokrasimizin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve en temel insan haklarından biri olan düşünce özgürlüğünün gelişmesi, basın özgürlüğünün gerçekleşmesi ile mümkün olduğunu belirtti. Başkan Akgün mesajının devamında, "Basın, öncelikli olarak kamu yararını gözeten, tarafsız ve doğru habercilik anlayışını benimserken, kamuoyunu bilgilendirme görevini meslek ilkelerinden ödün vermeden yerine getirmelidir. Üstlenmiş olduğu bu ulvi görevi yerine getirirken de sansür ve baskılara maruz kalmamalıdır. Türk basınında sansürün kaldırılmasının üzerinden 108 yıl geçmiştir. Ancak üzülerek söylemek gerekirse, basın özgürlüğü ülkemizde halen olması gerektiği yerde değil. Farklı görüşlerin seslendirilebildiği, tartışılabildiği sağlıklı toplumların temeli, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü yoluyla sağlanabilir. Türkiye’nin demokratik ülkeler ile aynı kulvarda yürüyebilmesi için basın ve ifade özgürlüğünün önünde engel bulunmamalıdır. Bu anlamda doğru ve tarafsız haber vererek kamuoyunu aydınlatmak basınımızın en önemli yükümlülükleri arasındadır” ifadelerini kullandı.

"Tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışı"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada, bir milletin ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda yürümesinin sağlanmasında basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür” sözünü anımsatan Başkan Akgün, “Basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmaların devamını dilerim. Ayrıca görevi başında yaşamını yitiren basın şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasına yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:36
Yatsı
22:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.