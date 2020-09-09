Başkan Akgün’den Eren Enerji’ye teşekkür

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün beldeye kazandırdığı hizmetler için Eren Enerji’ye teşekkür etti.

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Eren Enerjinin belde için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Bölgeye kazandırdığı yatırımlar Eren Enerjiye teşekkür eden Başkan Akgün açıklamasında ‘’Eren Enerji topluma karşı her alanda sorumluluk bilinci içinde hareket ederek örnek çalışmalara imza atmıştır. Eren Enerji’nin beldemizde yapmış olduğu hizmetler halk tarafından büyük takdir görmüştür. Halkın gönlündeki yerini sağlamlaştıran Eren Enerji’ye Çatalağzı halkı ve şahsım adına teşekkür ederim dedi.

Beldeye 3.5 milyon liralık alt yapı

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, maliyeti yaklaşık olarak 3,5 milyon TL olan 2.2 kilometre uzunluğundaki Cumayanı Kırımsa Mahallesi bağlantı yolu ve ayrıca 700 metre uzunluğundaki Çatalağzı-Karadon bağlantı yolunun Eren Enerji A.Ş tarafından yapımının sağlandığını ve bölge halkının hizmetine sunulduğunu ifade eti. Ağır tonajlı araçların kullanımından dolayı ciddi manada tahrip olan Çatalağzı-Karadon bağlantı yolunu geçmişte kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Akgün, yolun yapımının tamamlanması ile artık bu yolunda halkın hizmetine sunulmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Akgün “Eren yönetimine çok teşekkür ederim’’

Kırımsa Mahallesi içerinde yapılması planlanan yaklaşık 400 metrelik yolun yapılması için de yetkililerden söz aldığını ifade eden Akgün, başta Eren ailesi olmak üzere Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürü Sayın Sencer Aras ile tesisler müdürü Deniz Şahin ve Cem Çiftçi’ye, ayrıca Eren Enerji inşaat mühendisi Egemen Öz’e çok teşekkür ederim dedi.

