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Başkan Akın, Başkan Öküzcüoğlu ile bir araya geldi

04.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Başkan Akın, Başkan Öküzcüoğlu ile bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu konuk etti.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcuoğlu ile Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasında bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu konuk etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcuoğlu ile Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasında bir araya geldi. Başkan Çetin Akın’ın makamında gerçekleşen ziyarette başkanlar, Turgutlu ve Alaşehir’de yapılan çalışmalar hakkında görüşmelerde bulundular.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Belediyemize gerçekleştirdiği ziyaret ile bizleri mutlu eden Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na ziyareti ve keyifli sohbeti için teşekkür ederim” dedi.
Ahmet Öküzcüoğlu ise, “Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın’a misafirperverliği ve ilgilileri için teşekkür ederim” diye konuştu.

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