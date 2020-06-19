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Başkan Akın da kıyafetlerini bağışladı

MANİSA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri ile Orta Park ve Koza Parka ziyaretlerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri ile Orta Park ve Koza Parka ziyaretlerde bulundu. Hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanmaları için Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerine bağışlanan kıyafetleri, gelinlik ve damatlıkları inceleyen Başkan Akın ayrıca kullanmadığı kıyafetleri de merkeze bağışladı.
Turgutlu genelinde ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte sabahın erken saatlerinde Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezinin Yeni Mahalle ve İstiklal Mahallesindeki şubelerini ziyaret etti. Hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanmaları için bağışlanan kıyafetleri, gelinlik ve damatlıkları inceleyen Başkan Akın ayrıca kullanmadığı kıyafetleri ise merkeze bağışladı.
Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezindeki ziyaretlerinin ardından normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyetlerine başlayan Orta Park ve Koza Parkı da Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte ziyaret etti.
Dosteli Mağazaları ile Orta Park ve Koza Park ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Kıyafet ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik koşullarda kıyafetleri ulaştıran Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezimizin iki şubesine Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ve Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile ziyaret gerçekleştirdik. Hayırseverlerimiz tarafından merkezimize bağışlanan kıyafetleri inceledik ve ben de kullanmamış olduğum kıyafetleri merkezimize bağışladım. Hemşehrilerimiz de kullanmadıkları kıyafetleri Dosteli mağazalarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırabilirler. Dosteli mağazalarımızı ziyaretimizin ardından ise Orta Park ve Koza Park’a ziyarette bulunduk. Vatandaşlarımıza hizmet gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim” dedi.

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