Başkan Akın esnafların taleplerini dinledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık ile Su Terazisi Sokak ve Piryamcılar Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Su Terazisi Sokak ve Piryamcılar Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık ile gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnasında esnaflarla birlikte işyerlerinde alışveriş halinde olan vatandaşlarla da sohbet edip talepleri dinledi. Gerçekleştirmiş olduğu esnaf ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın," Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaf ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Esnafımızın derdini, sıkıntısını dinliyoruz. Ayrıca ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Vatandaşlarımıza en etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı halkımızın arasında geçiyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışacağız. Bizleri ağırlayan esnaflarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

