Başkan Akın incelemelerine devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve daire müdürleri ile birlikte Mustafa Kemal Mahallesindeki Kemal Sunal Parkında gerçekleştirilen yeşillendirme ve kauçuk yapım çalışmaları, Alankuyu Parkındaki ağaç budama çalışmaları ile Avşar Mahallesine kazandırılan futbol sahası ile iki adet parkın yapım çalışmalarını inceledi. Başkan Çetin Akın, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala’dan çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. İncelemeleri sırasında bölge esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Akın, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirdiği incelemeler hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve daire müdürlerimizle birlikte Mustafa Kemal Mahallemizde yer alan Kemal Sunal parkımızın yeşillendirme ve kauçuk yapım çalışmaları, Alankuyu Parkımızda ağaç budama çalışmaları ile Avşar Mahallemize kazandırdığımız futbol sahası ve iki adet parkın yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Daire müdürlerimizden çalışmaların son durumu ile bilgi aldık. Tüm mahallerimizdeki eksikleri tamamlamaya, Turgutlumuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

