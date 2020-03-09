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Başkan Akın kadınları unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 09.03.2020 12:52 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen etkinliklere katılarak kadınlara çiçek hediye etti.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilk olarak şehit aileleri için düzenlenen kahvaltıyı ziyaret ederek kadınlara çiçek hediye etti.Başkan Akın daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesinin düzenlediği kahvaltıda bir araya gelen kadınlara çiçek hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen etkinliklere katılarak kadınlara çiçek hediye etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilk olarak şehit aileleri için düzenlenen kahvaltıyı ziyaret ederek kadınlara çiçek hediye etti.
Başkan Akın daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesinin düzenlediği kahvaltıda bir araya gelen kadınlara çiçek hediye etti. Saray Park ve Saklı Cennet işletmelerini de ziyaret eden Akın, burada çalışan personele ve kadın müşterilere çiçek hediyelerini takdim etti.
Başkan Akın saat eski belediye binası önünde eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile birlikte Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince belediye şantiyesinde yetiştirilen çiçekleri de hediye olarak vatandaşlara hediye etti.
Başkan Akın, “Başta bu cennet vatan için evlatlarını, eşlerini şehit veren kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ediyor, kadına şiddetin, kadın ölümlerinin son bulduğu bir dönemin kapılarını açmasını temenni ediyorum.” dedi.

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