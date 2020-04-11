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Başkan Akın vatandaşa ekmek götürdü, kartlarına su yükledi

MANİSA HABERLERİ  | 11.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sokağa çıkma yasağının uygulandığı Turgutlu’da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ekmek alamayan vatandaşların evlerine kadar ekmek götürdü.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sokağa çıkma yasağının uygulandığı Turgutlu’da vatandaşları için çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sokağa çıkma yasağının uygulandığı Turgutlu’da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ekmek alamayan vatandaşların evlerine kadar ekmek götürdü.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sokağa çıkma yasağının uygulandığı Turgutlu’da vatandaşları için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çetin Akın ekmek talebi olan bir aileye bizzat ekmek götürdü. Başkan Akın ayrıca suyu biten vatandaşın kartını alarak vatandaşa su yüklemesi yaptı. Turgutlu için her zaman mesai başında olduklarını ifade eden Çetin Akın, "Bu hassas dönemlerde vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına sahadayız ve çalışıyoruz. Ekiplerimiz sahada ve vatandaşımız için mesai yapıyor"dedi. Başkan Akın aldığı ekmekleri aileye teslim ederken, su yüklemesi yaptığı aileye kartını ve ödeme makbuzunu teslim etti.
Akın’a çalışmalarında Turgutlu Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ve Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek eşlik etti.

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