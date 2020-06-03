YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Akın’dan çalışmalara sıkı takip

Başkan Akın’dan çalışmalara sıkı takip

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 16:19 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın belediye ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bölgelere ziyaretlerde bulunan Başkan Çetin Akın bu kez Koşukırı Mevkisinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın belediye ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bölgelere ziyaretlerde bulunan Başkan Çetin Akın bu kez Koşukırı Mevkisinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koşukırı Mevkisinde yürütülen bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmaları inceleyen Başkan Akın, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye ekiplerinin çalışmaları ve yaptığı incelemeler hakkında konuşan Başkan Akın, “Ekiplerimizin ilçemizde yürüttüğü çalışmaları gözlemlemek ve bilgi almak için sık sık ilgili bölgeye giderek incelemelerde bulunuyorum. Bugün de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin Koşukırı Mevkisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde gördüm ve çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldım. Turgutlu’muz için çalışan ekiplerimize teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Manisa Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:17

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.