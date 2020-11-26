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Başkan Akın’dan filyasyonda görev alan belediye personeline teşekkür

MANİSA HABERLERİ  | 26.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın filyasyon ekibinde görev alan Turgutlu Belediyesi Personeline ve tüm sağlık çalışanlarına sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesaj ile teşekkür etti.

Başkan Akın’dan filyasyonda görev alan belediye personeline teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın filyasyon ekibinde görev alan Turgutlu Belediyesi Personeline ve tüm sağlık çalışanlarına sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesaj ile teşekkür etti. Başkan Akın ayrıca tüm vatandaşları bir kez daha maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaya davet etti.
Turgutlu Belediyesi, pandeminin başladığı mart ayından bu güne kadar Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine 3 personel ve 1 araç desteğinde bulunuyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda çalışan belediye personeline ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Başkan Akın mesajında, “Pandemi başladığı günden bu yana kendini sağlıklarını hiçe sayarak fedakarca filyasyon ekiplerinde görev alan belediye personelimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza siz de teşekkür etmek isterseniz yapmanı gerekenler basit: maske-mesafe-hijyen” ifadelerini kullandı.

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