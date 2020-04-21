Başkan Akın’dan İstiklal Marşını birlikte okuma çağrısı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yayınladığı bir video ile kutladı. Başkan Çetin Akın videoda, evleri, balkonları Türk Bayrakları ile donatmaya ve 23 Nisan akşamı İstiklal Marşının hep birlikte okunması çağrısında bulundu.

23 Nisan’ın Türk Milleti için önemine vurgu yapan Başkan Çetin Akın, “Birinci Büyük Millet Meclisimiz açılarak Türk halkı olarak egemenliğimizi tüm dünyaya ilan etmemizin 100. yılını kutluyoruz. Yokluk içinde ülkemizin her yerinde korkusuzca mücadele eden, göğüs göğse çarpışan her yaştan kahramanlarımız, bin bir fedakarlıkla elinde, avucunda ne varsa askerlerimize ulaştıran, cephelerde cesurca savaşan yiğit kadınlarımızın sayesinde bağımsızlığımızı kazandık ve tüm dünyaya Türk Milletinin azim ve kararlığını bir kez daha gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Bayram coşkumuzu evlerimizde yaşayalım ve yaşatalım”

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılının kutlanacağına dikkat çeken Başkan Akın, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ın cadde, sokak ve okullarda kutlanamayacağını, bu nedenle de bayram coşkusunun evlerde yaşanması ve yaşatılması çağrısını yaptı.