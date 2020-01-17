YURTHABER
  4. Başkan Akın’dan öğrencilere karne hediyesi

Başkan Akın’dan öğrencilere karne hediyesi

MANİSA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle eğitim kurumlarına ziyarette bulunarak öğrencilere Turgutluspor-Kemerspor maç bileti hediye etti.Öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazar günü oynanacak olan Turgutluspor - Kemerspor 2003 maçı için öğrencilere 2 bin adet maç bileti hediye etti.Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlusu Erk Kayabaş, Takım Kaptanı Mithat Yaşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile birlikte Turgutlu’da eğitim kurumlarına ziyarette bulundu.Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden Akın, "Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanımız Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlumuz Erk Kayabaş, Takım Kaptanımız Mithat Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ölmez ile birlikte ara yıl tatiline çıkacak öğrencilerimizin karne heyecanlarına ortak olduk.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle eğitim kurumlarına ziyarette bulunarak öğrencilere Turgutluspor-Kemerspor maç bileti hediye etti.
Öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazar günü oynanacak olan Turgutluspor - Kemerspor 2003 maçı için öğrencilere 2 bin adet maç bileti hediye etti.
Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlusu Erk Kayabaş, Takım Kaptanı Mithat Yaşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile birlikte Turgutlu’da eğitim kurumlarına ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden Akın, "Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanımız Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlumuz Erk Kayabaş, Takım Kaptanımız Mithat Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ölmez ile birlikte ara yıl tatiline çıkacak öğrencilerimizin karne heyecanlarına ortak olduk. Anadolu Lisesi, Kocatürk ve Bilgikent Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek öğrencilerimize karne hediyesi olarak Turgutlusporumuzun pazar günü oynayacağı Kemerspor maç biletini verdik. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilerimizi Atatürk Kültür Merkezimize bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Yunusemreli minikler karne heyecanı yaşadıYunusemreli minikler karne heyecanı yaşadı
Anadolu Lisesinin çöken istinat duvarı yeniden yapılıyorAnadolu Lisesinin çöken istinat duvarı yeniden yapılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Manisa Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Manisa Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Çipiller Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Tunca Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Manisa’da karla mücadele gece boyu devam etti

Manisa’da karla mücadele gece boyu devam etti

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.