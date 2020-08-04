Başkan Akın’dan orman yangınının yaşandığı mahallelere ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, orman yangınının yaşandığı mahallelere ziyaretlerde bulunarak, yangında zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Turgutlu ile Ahmetli sınırları arasında çıkan ve ekiplerin 4 gün süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan orman yangını dolayısıyla Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bölgedeki mahalleleri ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ahmetli İlçe Başkanı Halil Buran ve Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Hacıköseli, Baktırlı, Sivrice mahallelerini ziyaret eden Başkan Akın, orman yangınında zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, ziyaretler sırasında yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli çalışmaların yapılacağının da sözünü verdi.

Orman yangınının yaşandığı mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, “Kurban Bayramı’nda Turgutlu’muz ile Ahmetli ilçemiz sınırlarında yer alan ve yangında zarar gören Hacıköseli, Baktırlı, Sivrice mahallelerimizi ve vatandaşlarımızı CHP Ahmetli İlçe Başkanımız Halil Buran ve başkan yardımcılarımız ile birlikte ziyaret ettik. Yangında maddi manevi yara alan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini mümkün olduğunca en aza indirmek ve yaralarını hep birlikte sarmak için gerekli çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bir kez daha yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

