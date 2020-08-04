YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Akın’dan orman yangınının yaşandığı mahallelere ziyaret

Başkan Akın’dan orman yangınının yaşandığı mahallelere ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 04.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, orman yangınının yaşandığı mahallelere ziyaretlerde bulunarak, yangında zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.Turgutlu ile Ahmetli sınırları arasında çıkan ve ekiplerin 4 gün süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan orman yangını dolayısıyla Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bölgedeki mahalleleri ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, orman yangınının yaşandığı mahallelere ziyaretlerde bulunarak, yangında zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.
Turgutlu ile Ahmetli sınırları arasında çıkan ve ekiplerin 4 gün süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan orman yangını dolayısıyla Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bölgedeki mahalleleri ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ahmetli İlçe Başkanı Halil Buran ve Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Hacıköseli, Baktırlı, Sivrice mahallelerini ziyaret eden Başkan Akın, orman yangınında zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, ziyaretler sırasında yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli çalışmaların yapılacağının da sözünü verdi.
Orman yangınının yaşandığı mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, “Kurban Bayramı’nda Turgutlu’muz ile Ahmetli ilçemiz sınırlarında yer alan ve yangında zarar gören Hacıköseli, Baktırlı, Sivrice mahallelerimizi ve vatandaşlarımızı CHP Ahmetli İlçe Başkanımız Halil Buran ve başkan yardımcılarımız ile birlikte ziyaret ettik. Yangında maddi manevi yara alan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini mümkün olduğunca en aza indirmek ve yaralarını hep birlikte sarmak için gerekli çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bir kez daha yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Manisa Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:08
Öğle
13:21
İkindi
17:11
Akşam
20:25
Yatsı
21:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çipiller Eczanesi
Merkez
Dilşen Eczanesi
Merkez
Gözdem Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

15 Temmuz şehitleri adına dev bayrak dikildi

15 Temmuz şehitleri adına dev bayrak dikildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salihli İYİ Parti’de Ulvi Murat Tunca güven tazeledi

Salihli İYİ Parti’de Ulvi Murat Tunca güven tazeledi

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.