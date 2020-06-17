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Başkan Akın’dan Turgutlu’daki çalışmalara yerinde inceleme

MANİSA HABERLERİ  | 17.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın; Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Personel A.Ş.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın; Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte sabahın erken saatlerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ve ekiplerle bir araya gelen Başkan Akın, Turgutlu için yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Akın, esnaf ve çalışanlara hayırlı, bol ve bereketli işler diledi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi ve esnaf ziyaretleri ile ilgili konuşan Başkan Akın, “Dün Fen İşleri Müdürlüğümüz şantiyesine ziyaret gerçekleştirerek ekiplerimizle bir araya gelmiştik. Bugün ise Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Personel A.Ş. Genel Müdürümüz Orhan Eratıcı ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şantiyesine ziyarette bulunarak müdürümüz Önder Pala ve mesai arkadaşlarımızla Turgutlu’muz için görüşmeler gerçekleştirdik. Şantiye ziyaretimizin ardından ise esnafımızla bir araya gelerek esnaf kardeşlerimize hayırlı işler dileklerinde bulunduk. Ekiplerimizle, esnaf ve emekçi kardeşlerimizle birlik ve dayanışma içerisinde daima çalışarak Turgutlumuzu çok daha güzel bir şehir haline getireceğiz” dedi.

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