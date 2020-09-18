Başkan Akın’dan Turgutluspor’a moral yemeği

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sezonun ilk maçında rakibi Kırşehirspor’la mücadele edecek olan Turgutluspor’a moral yemeği düzenledi.

Geçtiğimiz sezon sahada rakiplerine karşı sergilediği mücadele ile şampiyonluk ipini göğüsleyerek Misli.com 2. Lige yükselen Turgutluspor, 20 Eylül Pazar günü 7 Eylül Stadında yeni sezonun ilk maçında Kırşehirspor’la kazanmak için kıran kırana mücadele edecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise maça sayılı günler kala Turgutlusporlu yöneticileri, teknik ekibi ve oyunculara moral yemeği düzenledi. Moral yemeğine Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Halim Kararer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak ile Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, Turgutluspor teknik ekibi, oyuncular ve basın mensupları da katıldı. Moral yemeğinin sonunda ise Turgutluspor yöneticileri tarafından Başkan Çetin Akın, Kaymakam Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer ve İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak’a Turgutluspor forması hediye edildi.

Gerçekleşen moral yemeğinde konuşan Başkan Çetin Akın, “Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Kırşehirspor maçı ile sezonu açıyoruz. Yeni sezon öncesi düzenlediğimiz moral yemeğinde Kaymakamımız Ali Yılmaz, Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, İlçe Jandarma Komutanımız Halim Karaer, Emniyet Müdürümüz Harun Tutak, Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutluspor Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci, teknik ekibimiz, oyuncularımız, basın mensupları ve kulüp çalışanlarımızla bir araya geldik. Pazar günü oynayacağımız sezonun ilk maçında Turgutluspor’umuza başarılar diliyorum. Birlikte Başaracağız!” dedi.

