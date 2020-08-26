Başkan Akkaya onarım yapılan okullarda inceleme yaptı

Konya’nın Akşehir ilçesindeki 18 okulda başlatılan güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe merkezinde güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları yapılan bazı okullarda incelemelerde bulundu. Başkan Akkaya’nın incelemelerine İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu ile Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük’te eşlik etti. Şehit Özden Çınar MTAL, Cumhuriyet İlkokulu, Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi, Bahçelievler Ortaokulu ve Tarık Buğra İlkokulunda incelemelerde bulunan heyet, çalışmalar hakkında inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

Akşehir’deki okullardaki güçlendirme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğinin altını çizen Başkan Akkaya, “Akşehirimizdeki okullarımızın deprem takipleri sonucunda güçlendirme yapılması ortaya çıkmıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ihaleleri yaptı ve şu an 18 okulumuzun güçlendirme inşaatları başlamıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yatırım programındadır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teknik eleman sıkıntıları olduğu için Akşehir Belediyesi olarak bizlerde işin kontrolörlüğünü üstlendik. Şu anda Şehit Özden Çınar Kız Meslek Lisesinde bulunuyoruz. Güçlendirme faaliyetleri bitmek üzere. Güçlendirmeyle beraber küçük çaplı bakım onarım faaliyetleri de devam ediyor. İnşallah, Eylül ayı başlarında bu okulumuz teslim edilmiş olacaktır. Ben bu konuda ve ödenek ayarlanmasında destek veren Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk başta olmak üzere ve geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakan Yardımcılığını üstlenen Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem Beye, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten yaz sezonunda çabuk organize olduk. Belediye olarak da üstümüze düşen faaliyetleri en güzel şekilde yaparak ruhsat konusunda vs. gerek milli eğitim müdürlüğümüz ve gerek belediyemizin yoğun çalışmasıyla birlikte inşaat çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Okullarımız açılmadan önce de bitmiş ve teslim edilmiş olacaktır. Ben tüm milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Bundan sonra öğrencilerimiz, daha huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmiş olacaklardır” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu’da yaptığı açıklamada “Belediye Başkanımızın dediği gibi ilçemizde 18 tane okulumuz güçlendirme, bakım ve onarım çalışmalarına alındı. Bu okullarımız sadece depreme dayanıklı hale gelmiyor, aynı zamanda fayansları, tuvaletleri, çatıları eksiği ne varsa yapılıyor ve yepyeni bir hale kavuşuyor. Bende bu konuda emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığımıza, vekilimiz Orhan Erdem Beye, Belediye Başkanımız Salih Akkaya’ya İl Milli Eğitim Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Okullarımızın 14 tanesi okullar açılmadan teslim edilecek sadece 4 tanesi okullar açıldıktan sonra devam edecektir. Oradaki öğrencilerimizi başka okulda veya o okulun diğer bloğunda ikili öğretim alacak şekilde önlemleri alacağız. Akşehirimizde de bu sayede yepyeni depreme dayanıklı okullara kavuşacağız” dedi.

