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Başkan Akkaya Umre’ye gidecek vatandaşları uğurladı

KONYA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Umre’ye gidecek vatandaşlar için uğurlama programına katıldı.Akşehir İlçe Müftülüğünün önderliğinde Umre’ye gidecek vatandaşlar için bir Nasreddin Hoca Meydanı’nda uğurlama programı düzenlendi.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Umre’ye gidecek vatandaşlar için uğurlama programına katıldı.
Akşehir İlçe Müftülüğünün önderliğinde Umre’ye gidecek vatandaşlar için bir Nasreddin Hoca Meydanı’nda uğurlama programı düzenlendi. Umreye gideceklere hayırlı yolculuklar dileyen Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bugün kutsal topraklara, çok kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti. İnşallah gidemeyenlere de nasip etsin. Cenab-ı Mevla yapacağınız ibadetleri ve duaları kabul etsin inşallah. Sağlıcakla kutsal topraklara gidip yine sağlıcakla aramıza dönmenizi temenni ediyorum. Ülkemizin, milletimizin, Mehmetçiklerimizin ve tüm İslam aleminin bu zor günlerde duaya ihtiyacı var. Kutsal topraklarda yapacağınız dualarınızda devletimizi, milletimizi, Mehmetçiklerimizi, İslam Alemini ve bizleri de eksik etmeyin inşallah" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Umre otobüsü dualarla uğurlandı. Programa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş ve Umre’ye gidecek olanların yakınları katıldı.

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