YURTHABER
  4. Başkan Akkaya’dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret

Başkan Akkaya’dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 10.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteler ve radyoları ziyaret ederek çalışanların gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Akkaya’dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteler ve radyoları ziyaret ederek çalışanların gazeteciler gününü kutladı. Başkan Akkaya’ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de eşlik etti. Gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getiren Başkan Akkaya, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize yaptığınız güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor, tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum” dedi.

Başkan Akkaya’dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Büyükşehir’den “Ekran Bağımlığı” çalıştayıBüyükşehir’den “Ekran Bağımlığı” çalıştayı
Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi SürdürüyorAkşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi Sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Konya Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Hakan Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Burak Can Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Selçuklu Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kulu’da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı

Kulu’da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı

Konya Şeker, İnsuyu kasabasına fidan dikti

Konya Şeker, İnsuyu kasabasına fidan dikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.