YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Akman, 23 Nisan’ı Eşme kardeşlerle kutladı

Başkan Akman, 23 Nisan’ı Eşme kardeşlerle kutladı

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan Hatice Selin Eşme ve Serhan Salim Eşme kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı onlarla birlikte kutladı.Tuşba Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Kuruluşu’nun 100.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan Hatice Selin Eşme ve Serhan Salim Eşme kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı onlarla birlikte kutladı.
Tuşba Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Kuruluşu’nun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk kez evlerinde kutlayacak olan çocukları unutmadı. Tuşba Belediyesi, her yıl sınıflarını süslediği çocukların bu sene de odalarını süsleyerek aynı heyecanı ve coşkuyu yaşamaları için Türk bayrağı, süsleme kağıdı, satranç takımı, kolonya, maske, balon ve boyama kağıdının içerisinde olduğu hediye paketleri dağıttı. Belediye ekiplerinin, Bardakçı Mahallesi’nde odalarını süslemeleri için hediye paketleri verdiği 5. sınıf öğrencisi Hatice Selin Eşme ile 3. sınıf öğrencisi olan kardeşi Serhan Salim Eşme, odalarını süsledikten sonra Belediye Başkanı Salih Akman’ın kendilerini ziyaret etmelerini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kendileri ile kutlamalarını istediler.
Bunu üzerine 23 Nisan günü Bardakçı Mahallesi’ne giden Başkan Akman, Eşme kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette Eşme kardeşler, Başkan Akman’a yazdıkları şiirleri okudular. Eşme kardeşlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyup, bayramlarını kutlayan Başkan Akman, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük katılımlarla kutladıklarını belirterek, “Hiçbir ülkede çocuklara armağan edilen bir bayram yoktur. Sadece bu Türkiye’de kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün siz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl yaşanan korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Sizler Tuşba ilçesinde yaşadığınız için belediye başkanı olarak bu mutlu gününüzde sizleri yalnız bırakmak istemedim. Bayramı sizlerle kutlamaya geldim. Bayramınız kutlu olsun” dedi.
Eşme kardeşlerin sevinçlerine ortak olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.