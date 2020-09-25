Başkan Akman işçinin hakkını işçiye teslim etti

İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanlığı arasında işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesini esas alan ek protokol sözleşmesi imzalandı.

Belediyede çalışan ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alan ek protokol, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu tarafından imzalandı. Tuşba Belediyesinin önünde düzenlenen protokol imza töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Burada yaptığı konuşmada, ‘Gururlu ve onurlu işçi kardeşlerim’ diye sözlerine başlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 1 Temmuz 2020 tarihinden bu yana belediyenin imkanları dahilinde en iyi zammı ve sosyal hakları vermek için sendika ile yürütülen protokol görüşmelerini nihayete erdirdiklerini kaydetti. “Kadro AK Parti hükümeti tarafından verildi”

20.11.2017 Tarih ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce taşeron firmalar bünyesinde kamu kurumlarında çalıştırılan işçilerin, AK Parti hükümeti tarafından kadro verildiğini hatırlatan Başkan Akman, “Kadroya geçirilen siz işçi kardeşlerimize yaptığımız ek protokol ile yevmiyelerinize yapılan zammın yanı sıra aile, yol, yemek ve eğitim yardımı gibi temel hakların yanı sıra evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal haklarınızda de iyileştirme yaptık” dedi.

“Verdiğimiz ortalama yüzde 39 zam, annenizin ak sütü gibi helal olsun”

Personelin sık sık ‘En büyük başkan bizim başkan’ ve ‘Başkan baba’ şeklindeki attıkları tezahüratlarla konuşmasını kesmek zorunda kalan Başkan Akman, Tuşba Kent A.Ş.’ye bağlı olarak çalışan işçilerin ücretlerinin asgari düzeyde olduğu için emeklerinin karşılığını alamadığını, kırk kanaat geçindiğini fark ettiklerini vurguladı. Başkan Akman, “Bu sebeple işçilerimizin gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla çalışmalara başladık ve sendikamızla 3 ay süren görüşmeler gerçekleştirdik. Sonuç itibari ile yapmış olduğumuz bu protokolle temmuz ayında yapılan zam oranı ile birlikte işçi kardeşlerimize ortalama yüzde 39 oranında, emsallerine göre en yüksek zammı veren belediye olduk. Annenizin ak sütü gibi helal olsun. Kıymetli emekçi kardeşlerim, emekçi kardeşlerim diyorum çünkü sizler emeğin, alın terinin vücut bulmuş halisiniz. Özellikle son zamanlarda talihsiz bir salgınla mücadele ettiğimiz bir dönemde bile; görevlerinizi büyük bir azim ve özveriyle, takdire şayan bir fedakarlıkla yerine getirerek gurur kaynağımız oldunuz” şeklinde konuştu.

“İşçinin emeği üzerinden tasarrufa gidilmez”

Yaşanan pandemi sürecinde belediye olarak birçok konuda tasarruf yoluna gitmek zorunda kalmalarına rağmen işçinin emeği konusunda tasarruf yoluna gitmelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Başkan Akman, “Bizler geldiğimiz günden bu yana çalışanın alın terinin soğumadan emeğinin karşılığının ödenmesi anlayışı ile hareket ettik. Bu anlayışın gereği ile gücümüz, imkanımız doğrultusunda, bütçemizin el verdiği sınırlar içerisinde en iyi zammı vermeye çalıştık. Bu bağlamda ek protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“İmzaladığımız bu ek protokolünün çok daha hızlı ve verimli hizmetler olarak geri döneceğine, bugüne kadar olduğu gibi yarın da güçlü bir dayanışma örneği sergileyeceğinize eminim” diyen Başkan Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanınız olarak sizlerle gurur duyuyorum. Bu vesileyle ek protokolünün sizlere ve ailelerinize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Tuşba’yı sizlere, sizleri de Allah’a emanet ediyorum.”

“Baba başkan diyoruz”

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a emekçileri taşerondan kurtararak sözleşme hakkı verdiği için teşekkür ederek, “Bildiğiniz gibi uzun bir süredir görüşmelerimiz devam etmektedir. Görüşmelerimize başladığımız ilk günden itibaren ‘Bunlar benim kardeşlerim, evlatlarım, ne olursa olsun ben bu insanlara imkanlarımız doğrultusunda en iyi zammı vereceğim’ diyen bir başkan ile karşılaştık. Belediye başkanımız her zaman sizler için ‘Benim kardeşlerim’ dedi. Belediye başkanımız gerçekten işçi babasıdır. Biz de burada kendisine ‘Baba Başkan’ diyoruz. Belediye başkanımız gerçekten asaletli bir insandır. Çünkü dün ne ise bugün de yine odur. Bu makam kendisini hiçbir zaman değiştirmedi. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz. İşçi kardeşlerimiz böyle bir belediye başkanına sahip oldukları için gerçekten şanslıdırlar” dedi.

İmzalanan bu protokolün işçilerin bundan sonraki hayatları boyunca maaşlarını etkileyeceğini dile getiren Efeoğlu, “Başkanım Allah sizden razı olsun, çok güzel bir temel attınız. Biz ve çalışan arkadaşlarımız hep sizlere duacı olacağız. Bu protokol değil Van’da, bölgede, hatta Türkiye’de kesinlikle eşi ve benzeri olmayan bir sözleşme oldu. Çok mutluyuz. Hepinize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen ek protokol; Belediye Başkanı Salih Akman ve Hizmetİş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ile başkanlık yaptıkları komisyon üyeleri tarafından imzalandı. Atılan imzaların ardından işçiler, Belediye Başkanı Akman ile Sendika Başkanı Efeoğlu’na birer teşekkür plaketi takdim etti.

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