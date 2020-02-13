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Başkan Akman, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün öğle saatlerinden itibaren devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.Van’da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Başkan Akman, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün öğle saatlerinden itibaren devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Van’da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Birçok bölgede hayatı durma noktasına getiren kar yağışı, Tuşba ilçe merkezinde de yer yer 40 santimetreye ulaşırken, kırsal kesimlerde ise bir metreyi aştı. Gece saatlerinden itibaren gerek ilçe merkezinde gerekse kırsal mahallelerde yolları ulaşıma açık tutmak için canla başla çalışan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin yaklaşık 24 saattir hiç durmadan servis yollarını açık tutmaya çalıştıklarını kaydetti.
Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında ‘Kriz Merkezi’ kurduklarını da dile getiren Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak gece saatlerinden itibariyle yollarda olduklarını dile getirdi. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Akman, “Malumunuz kırsal mahallelerimizdeyiz. Tüm ekiplerimiz ile birlikte şehir merkezinden uzak mahalle yollarında çalışıyoruz. Yalnız bazı mahallelerimize (köylerimizde) yoğun tipi nedeniyle ulaşamıyoruz. Şimdi Atmaca Mahallemizdeyiz. Sağlık ekiplerimiz burada bir hasta ihbarını almış. Ancak ekiplerimiz tarafından sabah saatlerinden açılan yol tipi nedeniyle tekrar kapanmış. Gönderdiğimiz greyder de yolu açamadı. Şimdi bölgeye sevk edilen loderin gelmesini bekliyoruz. İnşallah loder geldiğinde yolumuzu açarak hastamızı hastaneye ulaştıracağız. Tüm ekiplerimizle halkımıza daha iyi hizmet vermek için canla başla çalışıyoruz. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde yolları açmaya çalışıyoruz. Halkımızın biraz sabırlı olmalarını diliyoruz. Şimdi ekiplerimiz ana arterleri açıyor. Daha sonra ara sokakları da açmaya başlayacağız. Yeter ki biraz sabırlı olun ve bize destek verin. Şimdiden hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Bu arada kısa sürede olay yerine gelen loderin yolu ulaşıma açması ile Atmaca Mahallesi’ne varan ambulansa alınan hasta Van şehir merkezine getirildi.

Başkan Akman, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

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