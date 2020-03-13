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Başkan Akman’dan ’14 mart tıp bayramı’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 13.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı çok önemsediklerini ifade ederek, “Bir ülkede tıp ne kadar gelişirse, toplum da yarınlara o kadar sağlıklı, güven içinde bakar” dedi.14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sağlık hizmetinin doğuştan kazanılmış insani bir hak olduğunu söyledi.

Başkan Akman’dan ’14 mart tıp bayramı’ mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı çok önemsediklerini ifade ederek, “Bir ülkede tıp ne kadar gelişirse, toplum da yarınlara o kadar sağlıklı, güven içinde bakar” dedi.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sağlık hizmetinin doğuştan kazanılmış insani bir hak olduğunu söyledi. İnsanlığın var olduğu sürece sağlığın kıymetinin de hiçbir şekilde azalmadan devam edeceğini dile getiren Başkan Akman, “Son yıllarda yürütülen başarılı sağlık politikaları sayesinde Türkiye’de tıp alanındaki başarılar tüm dünyada yankı uyandır. Bireylerin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini amaçlayan tıp bilimi gerek ülkemizde gerekse ilimizde geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak her geçen gün hızlı bir şekilde bilimin ışığında ilerleme göstermektedir. Türkiye dünyanın en çok yabancı hasta çeken ülkelerinden biri haline gelirken, Van’ımızda da gerek sağlık alanında yapılan fiziki yatırımlar gerekse doktorlarımızın gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinden tedavi için batı illerine giden hasta sayısı hızla azalırken, çevre illerin yanı sıra İran ve Irak gibi komşu ülkelerden Van’a gelen hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır” dedi.
Şu an dünyayı kasıp kavuran korona virüsünün, aşısının buluna kadar yayılma hızını minimize etmenin başarı sayılacağını dile getiren Başkan Akman, tüm çabalarında bunun yayılmasını önlemek ve ölümleri azaltmak olduğunu ifade ederek, “Biz de bu konuda vatandaş olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Herkes kendi kendisinin koruyucusu olmak ve azami dikkat etmek zorundadır. Bu virüsle alakalı, doktorlarımızın hijyen öğütlerine, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uymalıyız. Sağlık Bakanlığımız korona virüse karşı büyük ve başarılı bir çalışma yürütüyor. Gerçekten çok üst düzey tedbirler aldılar. Türkiye bu virüsü hazırlıklı bir şekilde karşıladı. Bundan sonrası daha da önemlidir. Özellikle yurtdışından gelen ve yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımızın ‘14 Gün’ kuralına uymalarını, 14 gün dışarıya çıkmamalarını ve herhangi bir belirti görürlerse de anında bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekir. İnşallah hastalarımızın iyi olduğu, dertlerine derman bulduğu günleri hep birlikte yaşarız. İnsan sağlığı için özveriyle hizmet eden, vazifeleri esnasında insanüstü gayretler ve titizlik gösteren doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, sağlık memurlarımız ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eder, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” diye belirtti.

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