YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Akman’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

Başkan Akman’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, basının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle tebrik ederim” dedi.24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basını’nda sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlattı.

Başkan Akman’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, basının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle tebrik ederim” dedi.
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basını’nda sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlattı. Günümüzde her insanın doğru bilgiye ulaşmasının temel hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, kamu adına gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan basının, demokratik hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.
Halkın doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde hayattan haberdar olmasında basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu anlatan Başkan Akman, “Basının gücü, milletimizin gücüdür. Toplumları aydınlatmak gibi büyük sorumluluk üstlenen basının ve basında çalışan arkadaşlarımızın aldıkları sorumluluk ve üstlendikleri bu misyon ile demokrasimizin daha da güçlendiğini görüyoruz. Basının gücü, milletimizin gücü olduğunu biliyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ayrıca Tuşbamızın gelişmesi, vatandaşlarımızın şehirde daha konforlu ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için yaptığımız çalışmaları hemşehrilerimize duyuran basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Toplumsal değerlere saygılı ve demokrasiden yana çalışmayı görev sayan basının, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağladığını da ifade eden Başkan Akman, “Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Van Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:13
Sabah
04:55
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.