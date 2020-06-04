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Başkan Akman’dan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 04.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çevrenin gelecek nesillerin kendilerine emaneti olduğunu belirterek, “Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır” dedi.Başkan Akman, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, gelişen sanayi ve teknoloji sonucu ortaya çıkan atıkların dünyanın geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekti.

Başkan Akman’dan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çevrenin gelecek nesillerin kendilerine emaneti olduğunu belirterek, “Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır” dedi.
Başkan Akman, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, gelişen sanayi ve teknoloji sonucu ortaya çıkan atıkların dünyanın geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Çevre sorununun, tüm dünyayı ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu işaret eden Başkan Akman, doğa ve çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Bunu da hem kurumlar hem de bireyler olarak ancak el ele vererek başarabileceğini dile getiren Başkan Akman, “Kendi hayatımızı kendi ellerimizle tehlikeye atmamak adına çevremizi korumalıyız” ifadelerini kullandı.
Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için halen geç kalınmadığını vurgulayan Başkan Akman, “Ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı çevreyi, bizler de temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım. Tuşba Belediyesi olarak çevremizin korunması adına sahadaki ekiplerimiz, ilçe genelinde günlük 150 ila 200 ton arası çöp ve atık toplamakta ve bu atıklar Van Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisine ulaştırmaktadır. Mobil ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında aralıksız yıkama ve temizlik çalışması yaparken, bir yandan da Tuşbalıların rahat nefes alabilecekleri yeni parklar, plajlar ve millet bahçesini kazandırmak için yoğun bir mücadele sürdürüyoruz” şeklinde konuştu
Kendilerine düşen görevin doğayı koruyarak yarınlara iyi bir kent bırakmak olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Gelecekte yarınlarımıza yemyeşil park ve bahçeleriyle ülkemizde örnek teşkil edecek bir Tuşba bırakmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyor, oksijeni, mavisi ve yeşili bol günler diliyorum” dedi.

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İkindi
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Akşam
19:34
Yatsı
21:13

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Halk Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
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