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Başkan Akman’dan ‘Babalar Günü’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 21.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailesinin mutluluğu için hiçbir fedakârlıktan kaçmayan babalarımızın ‘Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.‘Babalar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babaların tek isteğinin çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmek olduğunu kaydetti.

Başkan Akman’dan ‘Babalar Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailesinin mutluluğu için hiçbir fedakârlıktan kaçmayan babalarımızın ‘Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
‘Babalar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babaların tek isteğinin çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmek olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek kadar büyük olan babalar, güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturuyor. Ailede huzurun ve mutluluğun devamlılığı yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve ömrünü bizler için vakfeden babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemezler” dedi.
Babaların en az anneler kadar çocuk üzerinde hakkı olduğunu da dile getiren Başkan Akman, “Babalarımız, dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya hatta kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlere maddi, manevi karşılıksız destek veriyor. Büyük bir özveriyle ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan babalarımızın en büyük mükâfatı, onlara layık evlatlar olmamızdır. Ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden başta babalarımız olmak üzere şehit ve gazilerimizin babaları ile korona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımızın babalarının ‘Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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