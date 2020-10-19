Başkan Akman’dan “Muhtarlar Günü” mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“Muhtarlar, yaptığımız hizmetlerde istişare merciimizdir” diyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “19 Ekim tarihi; muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla hükümetimiz tarafından Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi, devletimiz ve hükümetimizin, muhtarlarımıza verilen önem ve kıymetin nişanesidir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da yerel yönetim anlayışına katılımcılığın sağlanmasında önemli bir misyon üstlenmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtarlarla bir araya gelmesi ve yerel yönetimler olarak bizlerin de muhtarlarımızla bir araya gelip istişarelerde bulunmamız, devletimizin ve bizlerin muhtarlarımıza verdiği kıymet ve ehemmiyetin göstergesidir. Hayata geçirdiği projelerle toplumun tüm kesiminden büyük takdir toplayan belediyemiz, muhtarlarla sürekli istişare toplantıları düzenliyor. Bu toplantılarda, üzerinde mutabık kalınan fikir alışverişinin sonuçlarını vatandaşlara hizmet olarak geri dönüşüm yaptık. Kısa sürede ilçenin birçok sorununu çözdük. Muhtarlarla istişare ettiğimizde mahallelerdeki problemlerde çok daha hızlı mesafe kat ederek çözüme ulaştığına şahit olduk. Muhtarlar, vatandaşlarımızın gönüllü katılımıyla ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini yükseltmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalleleriyle ilgili konularda görüş bildirmek ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmalarının yanında aynı zamanda bulundukları bölgenin en önemli kanaat önderleridir. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız; vatandaşlarımızla iç içe olmak, talep, problem ve ihtiyaçlarını yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda daha iyi imkânlar elde etmişlerdir. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, iyi bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, sağlık ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

