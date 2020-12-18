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Başkan Akman’dan tedavi gören bebeklere malzeme desteği

VAN HABERLERİ  | 18.12.2020 14:10 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören ‘Prematüre Bebekler’ için giyim ile gündelik olarak kullanılabilecekleri ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu.Beraberinde bulunan belediye meclis üyeleri ve Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile birlikte hastaneye gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören ‘Prematüre Bebekler’ için giyim ile gündelik olarak kullanılabilecekleri ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu.
Beraberinde bulunan belediye meclis üyeleri ve Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile birlikte hastaneye gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ve Yenidoğan Servisi Sorumlu Hemşiresi Gül Köroğlu tarafından karşılandı. Beraberindekilerle yeni doğan servisine geçen Başkan Akman, yetkililerden tedavi gören bebeklerle ilgili bilgi aldı. Prematüre bebeklerin dünyamızdaki yaşamla başa çıkma evrelerini henüz tamamlamadıklarını kaydeden Başkan Akman, bu küçük bedenlerin akciğer, sindirim sistemi ve bağışıklık sistemlerinin henüz tam gelişmediğini vurgulayarak, “Burada görevli hekim ve yardımcı sağlık personelimiz, solunum ve resüsitasyon ekipmanları ile 24 saat laboratuvar hizmetleriyle bebeklerimizin sağlığını yakından takip ediyorlar. Biz de belediye olarak prematüre bebeklerimizin bakımını kolaylaştıracak, atlet, bady, zıbın, pijama, battaniye, bebek reflü yatağı, emzirme yastığı, alt değiştirme örtüsü, yastık, pamuk mendil, alıştırma bardağı ve emzikten oluşan giyim ve gündelik ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunduk” dedi.

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