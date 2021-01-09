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Başkan Akman’ın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesaj

09.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Başkan Akman’ın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesaj

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, halkın haber alma hakkını temsil eden basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Akman ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında; demokrasinin en önemli unsurları arasında yer alan güçlü bir basın ve gazeteciliğin ülkede demokrasinin ve ifade özgürlüğünün teminatı olduğunu söyledi.

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, halkın haber alma hakkını temsil eden basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Akman ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında; demokrasinin en önemli unsurları arasında yer alan güçlü bir basın ve gazeteciliğin ülkede demokrasinin ve ifade özgürlüğünün teminatı olduğunu söyledi. Gazetecilerin, toplumun gözü, kulağı, sesi olduğunun altını çizen Başkan Akman, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından gazetecilerin tarafsız olmasının önemli olduğunu ifade etti. Basın mensupların toplumun bilinçlenmesinde önemli bir görev üstlendiklerini de dile getiren Başkan Akman, “Gazetecilik mesleği çağımızın en zor mesleklerinden bir tanesidir. İnsanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, bu önemli görevi üstlenirken de etik değerleri kaybetmeden, tarafsız, şeffaf habercilik anlayışı içinde görevlerini yerine getirmeleri gerekir” dedi.
Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında topluma ‘Evde kal’ çağrıları yapılırken, basın mensuplarının sokaklarda, hastanelerde her türlü tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Akman, birçok gazetecinin de halka daha güvenli ve hızlı haber ulaştırmaya çalışırken yakalandığı korona virüs salgınından dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Başkan Akman, “Yaşanan yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden gazetecileri rahmet ile anıyor, kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederim” şeklinde konuştu.

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İmsak
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Sabah
07:17
Öğle
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İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
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