Başkan Aksaç, ücretsiz maske dağıttı

Hakkari Muhtarlar Derneği ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç, korona virüsü tabirleri kapsamında vatandaşa ücretsiz maske dağıttı.

Bazı esnafın yaptığı fırsatçılığa tepki gösteren Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, vatandaşa ücretsiz olarak maske dağıttıklarını söyledi. Aksaç, "Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım. Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım, fırsatçılara fırsat vermemektir. Bugün, yaklaşık 500 adet maske dağıttık. Ayrıca bize maske desteğinde bulunan Van Özel Damla Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Metin Derin’e teşekkür ediyoruz’’ dedi.



