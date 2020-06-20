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Başkan Aksoy: “Baba, ailenin temel direğidir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.06.2020 14:00 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Türk geleneğinde ailenin temel direği olarak görülen, adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeleyen tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.Toplumun çekirdeği olan ailenin, toplumsal değerlerin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerin nesilden nesle aktarıldığı en önemli sosyal yapı olduğunu söyleyen Başkan Aksoy; “Geleceğimizin emanetçisi çocuklarımızın kahramanı, onlara hayatı öğreten, güven duygusunu aşılayan ’babaların’ günü bugün.

Başkan Aksoy: “Baba, ailenin temel direğidir”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Türk geleneğinde ailenin temel direği olarak görülen, adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeleyen tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.
Toplumun çekirdeği olan ailenin, toplumsal değerlerin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerin nesilden nesle aktarıldığı en önemli sosyal yapı olduğunu söyleyen Başkan Aksoy; “Geleceğimizin emanetçisi çocuklarımızın kahramanı, onlara hayatı öğreten, güven duygusunu aşılayan ’babaların’ günü bugün. Baba figürü, Türk toplumunda ailede büyük bir yer tutar. Bir ömür boyu evlatlarına tecrübeleriyle yol gösterici olarak bu yolda maddi ve manevi tüm olanaklarını evlatları için seferber eder. Bu sebepledir ki babalara hak ettiği itibar tek bir gün değil, onlar gibi bir ömür boyu, karşılıksız bir şekilde gösterilmelidir. Türk geleneğinde ailenin temel direği olarak görülen, adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeleyen tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

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