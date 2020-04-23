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Başkan Aksoy’dan Ramazan ayı mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 13:15 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan ayının oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.Başkan Akif Aksoy, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Başkan Aksoy’dan Ramazan ayı mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan ayının oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
Başkan Akif Aksoy, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan Ayı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındıran, oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Makine Mühendisleri Kayseri Şubesi olarak Ramazan Ayı’nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.”

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Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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