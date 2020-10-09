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Başkan Aksun, mahallelerde incelemelerde bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.10.2020 09:10 | Son Güncelleme

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun yeni bağlanan mahallelerde bulunan belediye hizmet binalarına ziyaretlerde bulunarak personeller ile bir araya geldi.Başkan Aksun bu kapsamda Demirkent, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Yaylabaşı, Yalnızbağ, yerleşkesi hizmet binalarına ziyarette bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun yeni bağlanan mahallelerde bulunan belediye hizmet binalarına ziyaretlerde bulunarak personeller ile bir araya geldi.
Başkan Aksun bu kapsamda Demirkent, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Yaylabaşı, Yalnızbağ, yerleşkesi hizmet binalarına ziyarette bulundu. Başkan Aksun yaptığı ziyaretlerde personeller ile istişare ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve sahadaki çalışma alanlarını da ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarımıza en iyi ve verimli bir şekilde devam edeceğiz diyen Aksun, “Hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeyeceğiz, buralardaki tüm eksiklikleri gidereceğiz” dedi.
Başkan Aksun bu ziyaretler esnasında Demirkent ve Akyazı hizmet binalarında bulunan sağlık ocaklarını da ziyaret ederek sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Okulların açılma süreci vesilesiyle de buralardaki okulları da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılında başarılar diledi.
Başkan Aksun esnafları da ziyaret etti.
Esnafların işlerinin durumları ile ilgili bilgi alıp, sohbet eden Başkan Aksun, sorunları veya talepleri olması halinde kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu söyleyerek bol ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

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