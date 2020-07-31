YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Başkan Aktaş, vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Aktaş, vatandaşlarla bayramlaştı

BURSA HABERLERİ  | 31.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’nın birinci günü Nilüfer ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Abdürrahim Değer Camii’nin açılışına katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’nın birinci günü hayırsever Abdürrahim Değer ve çocukları tarafından Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi’nde yaptırılan caminin açılışına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’nın birinci günü Nilüfer ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Abdürrahim Değer Camii’nin açılışına katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’nın birinci günü hayırsever Abdürrahim Değer ve çocukları tarafından Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi’nde yaptırılan caminin açılışına katıldı. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile birlikte cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, cami çıkışında cemaate pilav ve helva ikramında bulundu.
Kurban Bayramı’nın Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden eden Başkan Aktaş, “Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Bayramın birinci günü itibariyle kurban ibadetimizi yerine getirmeye başladık. Bizler de değerli büyüğümüz ve evlatlarının Nilüfer ilçesine kazandırdığı güzel camide Cuma namazını kıldık. Abdürrahim Değer ve evlatlarına bu hizmetlerinden ötürü gıpta ettik. Bölgenin ihtiyacını karşılayan bir eser olmuş. İnşallah burada insanlar ibadetlerini yaparken, dinledikleri vaazlarla ve aldıkları eğitimlerle de kendilerini yetiştireceklerdir. Hem Bursa hem de Nilüfer ilçesi adına hayırseverimize teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Bursa Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
04:11
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:26
Yatsı
22:02

Bursa Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.