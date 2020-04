Başkan Aktaş’tan engellilere online moral

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli 430 kişiye ev sahipliği yapan Mimar Sinan Bakım Merkezi’yle online bağlantı kurarak, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Dünyanın ‘virüs salgını nedeniyle’ zor günlerden geçtiğini ve bu manada insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ‘yerel yönetimler olarak’ yoğun çaba saf ettiklerini belirten Başkan Aktaş, hayat normalleştiğinde engelli bakım merkezini ziyaret etme sözünü verdi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelerek Mimar Sinan Bakım Merkezi’nde konaklayan vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sıkıntılarını aktarma fırsatını buldu. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen buluşmada Başkan Aktaş, merkezin Kestel’deki yerleşkesinde kalan Ömer Ünal ve Ayşe Tilkioğlu ile yine merkezin İnegöl’de bulunan yerleşkesinde kalan Nilüfer Gür ile ‘online’ sohbet etti. Engelliler ve merkez çalışanlarının da hazır bulunduğu, dertlerini aktardığı görüşmeyi, Türkiye Bakım Merkezleri Derneği YİK Başkanı ve Mimar Sinan Bakım Merkezi YKB Musa Törün de izledi.

Dünyanın ve Türkiye’nin dolayısıyla Bursa’nın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin, devlet kurumlarının yoğun çabalarıyla sıkıntılarla mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi. Bu süreçte; yaşlısından gencine, engellisinden ihtiyaç sahibine kadar her bireyine sahip çıkan devlet anlayışı nedeniyle şanslı olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Mimar Sinan Bakım Merkezi olarak sizler de devletimizden aldığınız güç ile bunu çok güzel bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yürekten kutluyor, tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik faaliyet gösteren kurumları desteklemeyi zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti. Bununla birlikte dezavantajlı gruplara hizmeti keyifle yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Nihayetinde yerel yönetimler olarak bizler, her türlü insana hizmet etmekle mükellefiz. Bu manada emrinizde olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu. Başkan Aktaş, virüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıların atlatılmasının ardından her iki merkezi de ziyaret etme sözünü verdi.

Mimar Sinan Bakım Merkezi YKB Musa Törün ise engellilerin şu dönemde en büyük ihtiyaçlarının moral olduğunu belirterek, kurulan bağlantı nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Törün, yaptığı konuşmada, 230 personelle İnegöl ve Kestel’de faaliyet gösterdiklerini, 430 engelliye 24 saat yatılı bakım hizmeti verdiklerini ifade etti.