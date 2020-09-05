Başkan Aktaş’tan Mudanya mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde hayata geçirilen ve yapım aşamasındaki projeleri vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirdi.

İlk olarak Mudanya Devlet Hastanesi sağlık personeliyle bir araya gelerek, aşure ikramında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ile birlikte Güzelyalı sahilinde vatandaşlarla sohbet etti. Güzelyalı’da hayata geçirilen engelsiz plajda incelemelerde bulunan Başkan Aktaş, "Tüm projelerde engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık politikası yürütüyoruz. Sosyal hayatın her alanında engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu projemiz sayesinde engelli vatandaşlarımız artık güvenli bir şekilde denizin keyfini çıkarabilecek” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Söğütlü ise, “Her zaman söylediğimiz gibi Büyükşehir varsa engel yoktur. Bugün biz vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler aldık. Mudanyalı vatandaşlarımız büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden çok memnun. Ben şahsım ve Mudanyalılar adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

