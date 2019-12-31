YURTHABER
  4. Başkan Aktaş’tan yeni yıl mesajı

Başkan Aktaş’tan yeni yıl mesajı

BURSA HABERLERİ  | 31.12.2019 20:23 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılının tüm insanlığa ve Bursa’ya daha güzellikler getirmesini temenni ederek, Bursa’nın ulaşım sıkıntısını aştığı, mesafe aldığı bir yıl olacağını söyledi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile beraber esnaf ziyareti yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılının tüm insanlığa ve Bursa’ya daha güzellikler getirmesini temenni ederek, Bursa’nın ulaşım sıkıntısını aştığı, mesafe aldığı bir yıl olacağını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile beraber esnaf ziyareti yaptı. Ulucami’den, Emirsultan’a kadar ziyaretlerde bulunan Aktaş, son olarak Yeşil’deki taksicilerin yeni yılını kutladı. Esnaf ve taksicilerin sıkıntılarını dinleyen Aktaş, şikayet ve önerileri tek tek not aldı. 2020 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Aktaş, "Esnafımızla hasbıhal ettik. Sorun ve sıkıntılarını dinleyip, notlarımızı aldık. Bu ziyaretlerimizi her zaman yapmaya çalışıyoruz. Bursa bereketli ve hareketli bir şehir. Yerli otomobil ile ilgili müjdeyi aldık. İnşallah kısa sürede daha müjdeler alacağız. Yapacağımız çalışmalar var. Bunlar toparlandığında Bursa için daha güzel günler yakındır. Herkese hayırlı seneler diliyorum. 2020 inşallah Bursa’mıza daha güzellikler getirir" dedi.

"Bursa ulaşım sıkıntısını aştığı, mesafe aldığı bir yıl olacak"
Yeni yılda ulaşım ile ilgili konuşan Aktaş, "Belirli noktalarımız var. Acemler’de bunlardan bir tanesi. İnşallah yılın ilk çeyreği içerisinde ihale süreciyle ilgili çalışmalar olacak. Acemler’deki sorunu bertaraf edeceğiz. Raylı sisteme de ekleyeceğimiz hatlarla beraber Bursa ulaşım sıkıntısını aştığı, mesafe aldığı bir yıl olacak" diye konuştu.

"Bursaspor gibi değere hep beraber sahip çıkmamız lazım"
Bursaspor ile ilgili soruya Aktaş, "Bursaspor ile alakalı benim gönlüm müsterih. Elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Şehirdeki tüm dinamiklere bu vesileyle çağrıda bulunuyorum. Forma reklamını verdik. Elimizden geldiği sürece yardımcı oluyoruz. Benim önceliğim Bursa şehrinin daha yaşanabilir olmasıyla alakalı. Bursaspor’da buranın değeri. Bursaspor başarılı olursa lokantacıya, taksiciye, otelciye ve herkese faydası var. Bu değere hep beraber sahip çıkmamız lazım. Biz, büyük gayret ve heyecanla bu işle ilgili koşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Başkan Kanar yeni yılda çalışanları unutmadıBaşkan Kanar yeni yılda çalışanları unutmadı
İnegöl’de Ülker Sokak yeni görünümüne kavuştuİnegöl’de Ülker Sokak yeni görünümüne kavuştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Bursa Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:19
Öğle
13:11
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Beyza Eczanesi
Yildirim
Cansu Eczanesi
Yildirim
Ayhan Eczanesi
Osmangazi
Macit Eczanesi
Osmangazi
Mavideniz Eczanesi
Nilufer
Mehmet Eczanesi
Osmangazi
Nursel Kaya Eczanesi
Osmangazidemirtas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Uludağ'da kaybolan dağcı 7 saat sonra çıkardığı "teneke" sesinden bulundu

Uludağ'da kaybolan dağcı 7 saat sonra çıkardığı "teneke" sesinden bulundu

Orhaneli’ne Kadın Savcı

Orhaneli’ne Kadın Savcı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.