Başkan Aktaş’tan yeni yıl mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılının tüm insanlığa ve Bursa’ya daha güzellikler getirmesini temenni ederek, Bursa’nın ulaşım sıkıntısını aştığı, mesafe aldığı bir yıl olacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile beraber esnaf ziyareti yaptı. Ulucami’den, Emirsultan’a kadar ziyaretlerde bulunan Aktaş, son olarak Yeşil’deki taksicilerin yeni yılını kutladı. Esnaf ve taksicilerin sıkıntılarını dinleyen Aktaş, şikayet ve önerileri tek tek not aldı. 2020 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Aktaş, "Esnafımızla hasbıhal ettik. Sorun ve sıkıntılarını dinleyip, notlarımızı aldık. Bu ziyaretlerimizi her zaman yapmaya çalışıyoruz. Bursa bereketli ve hareketli bir şehir. Yerli otomobil ile ilgili müjdeyi aldık. İnşallah kısa sürede daha müjdeler alacağız. Yapacağımız çalışmalar var. Bunlar toparlandığında Bursa için daha güzel günler yakındır. Herkese hayırlı seneler diliyorum. 2020 inşallah Bursa’mıza daha güzellikler getirir" dedi.

"Bursa ulaşım sıkıntısını aştığı, mesafe aldığı bir yıl olacak"

Yeni yılda ulaşım ile ilgili konuşan Aktaş, "Belirli noktalarımız var. Acemler’de bunlardan bir tanesi. İnşallah yılın ilk çeyreği içerisinde ihale süreciyle ilgili çalışmalar olacak. Acemler’deki sorunu bertaraf edeceğiz. Raylı sisteme de ekleyeceğimiz hatlarla beraber Bursa ulaşım sıkıntısını aştığı, mesafe aldığı bir yıl olacak" diye konuştu.

"Bursaspor gibi değere hep beraber sahip çıkmamız lazım"

Bursaspor ile ilgili soruya Aktaş, "Bursaspor ile alakalı benim gönlüm müsterih. Elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Şehirdeki tüm dinamiklere bu vesileyle çağrıda bulunuyorum. Forma reklamını verdik. Elimizden geldiği sürece yardımcı oluyoruz. Benim önceliğim Bursa şehrinin daha yaşanabilir olmasıyla alakalı. Bursaspor’da buranın değeri. Bursaspor başarılı olursa lokantacıya, taksiciye, otelciye ve herkese faydası var. Bu değere hep beraber sahip çıkmamız lazım. Biz, büyük gayret ve heyecanla bu işle ilgili koşturuyoruz" şeklinde konuştu.

