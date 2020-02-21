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Başkan Aktürk, “Kongre turizminin geliştirilmesi için güzel bir örnek”

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediyesi himayesinde Perissia Otel ve Kongre Merkezinde Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından Turizm Bakanlığı, TİKA, Nevşehir Valiliği destekleri ile düzenlenen ‘’Advanced Stroke and Peripheral Interventions Course’’ (ASPIC 2020) ‘’İleri İnme ve Periferik Girişimler Kursu’’ başladı.Kongrenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm misafirlere hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında: “Kapadokya Turizminin beyni ve kalbi olan Ürgüp olarak bizler turizm sektörünün damarlarındaki kan akışını düzenlemek ve geliştirmek amacıyla sektörün alt başlıklarını hayata geçirmek konusunda girişimlerde bulunuyoruz.

Başkan Aktürk, “Kongre turizminin geliştirilmesi için güzel bir örnek”

Ürgüp Belediyesi himayesinde Perissia Otel ve Kongre Merkezinde Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından Turizm Bakanlığı, TİKA, Nevşehir Valiliği destekleri ile düzenlenen ‘’Advanced Stroke and Peripheral Interventions Course’’ (ASPIC 2020) ‘’İleri İnme ve Periferik Girişimler Kursu’’ başladı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm misafirlere hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında: “Kapadokya Turizminin beyni ve kalbi olan Ürgüp olarak bizler turizm sektörünün damarlarındaki kan akışını düzenlemek ve geliştirmek amacıyla sektörün alt başlıklarını hayata geçirmek konusunda girişimlerde bulunuyoruz. Bu alt başlıklardan birisi de kongre turizmidir. Açılışını yaptığımız bu organizasyonun kongre turizminin bölgemizde geliştirilmesi konusunda güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.” dedi.
Konuşmasında 2002 yılından bugüne gerçekleştirilen sağlık reformu kapsamında atılan adımlar arasında kalp ve damar hastalıklarının tedavisine yönelik yatırımlara önem verildiğinin altını çizen Aktürk, Nevşehir’de de 2016 yılında hizmete giren anjiyografi ünitesinin halen başarıyla hizmet verdiğinin altını çizdi.
Aktürk, kongre için Ürgüp’te bulunan misafir Kardiyologlara Ürgüp’ü en kılcal damarlarına kadar keşfetme önerisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.
Dünyaca ünlü yerli ve yabancı operatörler katıldığı toplantıda 3 Gün boyunca Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kayseri Tekden Hastanesinden Perissia Otel ve Kongre Merkezindeki Balo Salonuna canlı vaka uygulamaları aktarılacak.

Başkan Aktürk, “Kongre turizminin geliştirilmesi için güzel bir örnek”

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