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Başkan Aktürk, mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına avukatlık ruhsatnamelerini takdim etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına avukatlık ruhsatnamelerini takdim etti.Avukat Önerkan Özmen ve Mehtap Küçükyılmaz’ın avukatlık yemin töreni icra edilerek kendilerine avukatlık ruhsatnamelerini Baro Başkanı Adem Aktürk tarafından takdim edildi.Baro Başkanı Aktürk, “Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarıma başarılı, uzun, kazançlı bir meslek hayatı diliyor ve tebrik ediyorum.

Başkan Aktürk, mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına avukatlık ruhsatnamelerini takdim etti

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına avukatlık ruhsatnamelerini takdim etti.
Avukat Önerkan Özmen ve Mehtap Küçükyılmaz’ın avukatlık yemin töreni icra edilerek kendilerine avukatlık ruhsatnamelerini Baro Başkanı Adem Aktürk tarafından takdim edildi.
Baro Başkanı Aktürk, “Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarıma başarılı, uzun, kazançlı bir meslek hayatı diliyor ve tebrik ediyorum. Biz baro olarak her zaman bu genç arkadaşlarımızın yanındayız. Avukatlar olarak hakkın ve hukukun temsilcisiyiz. Bağımsız savunma ve adaletin tecellisi için çalışıyoruz. Beraber görev yapacağımız arkadaşımız ile Baromuz daha da güçlendi. Genç meslektaşıma başarılar ve bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Başkan Aktürk, mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına avukatlık ruhsatnamelerini takdim etti

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