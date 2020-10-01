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Başkan Alemdar: “Serdivan Meclisi Azerbaycan’ın yanındadır”

SAKARYA HABERLERİ  | 01.10.2020 18:45 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı pandemi tedbirleri alınarak Serdivan Düğün Salonu’nda gerçekleşti.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yönettiği toplantıda üç madde görüşüldü.

Serdivan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı pandemi tedbirleri alınarak Serdivan Düğün Salonu’nda gerçekleşti.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yönettiği toplantıda üç madde görüşüldü. Maddelerin görüşülmesinden önce meclis üyelerine hitap eden Alemdar; Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaşa değinerek, Serdivan Belediye Meclisi’nin dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi.
2021 Mali Yılı Bütçesi ve 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine karar verirken, 2021 Yılı Performans Programı oy çokluğuyla kabul edildi. Serdivan Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesi ile 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından 12 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de tekrar toplanacağı belirtildi.

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Yenikent
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Erenler
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