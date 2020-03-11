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Başkan Alemdar’dan kardeş belediyeye ziyaret

SAKARYA HABERLERİ  | 11.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen ve meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilen kardeş belediye projesi kapsamında; Bilecik’in İnhisar Belediyesi’ne misafir oldu.İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Yusuf Alemdar’ı ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İnhisar’a yapılan ziyaretten ve iki belediye arasında kurulan dostluk köprüsünden dolayı Başkan Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, dostluk bağlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda da paydaş olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen ve meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilen kardeş belediye projesi kapsamında; Bilecik’in İnhisar Belediyesi’ne misafir oldu.
İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Yusuf Alemdar’ı ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İnhisar’a yapılan ziyaretten ve iki belediye arasında kurulan dostluk köprüsünden dolayı Başkan Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.
İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, dostluk bağlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda da paydaş olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Yusuf Alemdar, bu memnuniyetin karşılıklı olduğunu vurgulayarak, her iki belediyenin de ortak değerleri paylaşarak vatandaşlarına daha kaliteli hizmet verme gayesiyle kardeş belediyeciliğin ruhunu uygun nitelikte hareket edeceğini belirtti. İnhisar Belediyesi’nin çalışmaları ve ilçenin temel sorunları hakkında da bilgi alan Başkan Alemdar, çözüm üretme noktasında Serdivan Belediyesi olarak her zaman hazır olduklarını, karşılıklı istişarelerle ortak hareket edilebileceğini vurguladı.

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