YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Alim Işık: "Kütahya da e-ihracatın merkezi olabilir"

Başkan Alim Işık: "Kütahya da e-ihracatın merkezi olabilir"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye’nin büyüyen e-ticaretine dikkat çekmek ve geleneksel ihracatçıların, yerel üreticilerin uluslararası pazarda e-ihracat ile çıkışını sağlamak amacıyla düzenlenen ’Batı Anadolu E-İhracat’ konulu konferansına katıldı.Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Batı Anadolu E-İhracat’ konferansında katılımcılara hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Başkan Alim Işık: "Kütahya da e-ihracatın merkezi olabilir"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye’nin büyüyen e-ticaretine dikkat çekmek ve geleneksel ihracatçıların, yerel üreticilerin uluslararası pazarda e-ihracat ile çıkışını sağlamak amacıyla düzenlenen ’Batı Anadolu E-İhracat’ konulu konferansına katıldı.
Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Batı Anadolu E-İhracat’ konferansında katılımcılara hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bu şehrin en önemli potansiyelidir. İnanırsanız, doğru projelerle doğru adımlar atılır ve gençlerimize ulaşılırsa e-ihracatın merkezlerinden birisi Kütahya olur. Batı Anadolu e-ihracat konferansının şehrimize ve ülkemizin birçok ilinden gelen başta gençlerimiz ve aziz milletimize ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Alim Işık:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:18
İkindi
16:23
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.