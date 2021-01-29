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Başkan Alkan’dan güreş branşına ziyaret

29.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Başkan Alkan’dan güreş branşına ziyaret

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerini devam ettiren kulüp sporcularını ziyaret etti.Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyespor Kulübü Bireysel Sporlar Koordinatörü Güliz Onater, Yunusemre Belediyespor Kulübü Kadın Lokalleri Sorumlusu Özlem Narinç, Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Futbol Takımları Sorumlusu Etem Salih Aytaş ve Yunusemre Belediyespor Sportif Direktörü Sedat Öngider ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerinin çalışma saatlerine uygun şekilde devam eden Yunusemre Belediyespor Kulübü ferdi güreş branşınının antrenmanını ziyaret etti.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerini devam ettiren kulüp sporcularını ziyaret etti.
Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyespor Kulübü Bireysel Sporlar Koordinatörü Güliz Onater, Yunusemre Belediyespor Kulübü Kadın Lokalleri Sorumlusu Özlem Narinç, Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Futbol Takımları Sorumlusu Etem Salih Aytaş ve Yunusemre Belediyespor Sportif Direktörü Sedat Öngider ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerinin çalışma saatlerine uygun şekilde devam eden Yunusemre Belediyespor Kulübü ferdi güreş branşınının antrenmanını ziyaret etti. Güreş branşındaki sporcuların antrenmanlarına katılan Alkan ve beraberindekiler, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.
Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, pandemi sürecinde tüm tedbirlere uyarak çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Korona virüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm hijyen kurallarına ve çalışma saatlerine uyarak antrenmanlarımız 10 branşta devam ediyor. Güreş branşımızı da önemsiyoruz. Bu branştan da şampiyonlar çıkıyor ve çıkarmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi, sağlıklı yaşaması ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmektir. Bizlere zorlu şartlarda bu imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için çalışmalarını her koşulda sürdüren antrenörlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Alkan’dan güreş branşına ziyaret

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