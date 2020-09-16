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Başkan Alkayış’tan kongreye davet

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 19 Eylül tarihinde yapılacak olan kongreye partilileri ve vatandaşları davet etti.İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, kongre süreciyle ilgili konuşan Mustafa Alkayış’a yönetim kurulu üyesi Ener Kızılbay eşlik etti.Başkan Alkayış, “inandığın yolda yürü” sloganıyla kongreyi gerçekleştireceklerini belirterek, “Allah nasip ederse 19 Eylül Cumartesi günü Yenimahalle’de bulunan kalıcı semt pazarında kongremizi icra edeceğiz.

Başkan Alkayış’tan kongreye davet

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 19 Eylül tarihinde yapılacak olan kongreye partilileri ve vatandaşları davet etti.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, kongre süreciyle ilgili konuşan Mustafa Alkayış’a yönetim kurulu üyesi Ener Kızılbay eşlik etti.
Başkan Alkayış, “inandığın yolda yürü” sloganıyla kongreyi gerçekleştireceklerini belirterek, “Allah nasip ederse 19 Eylül Cumartesi günü Yenimahalle’de bulunan kalıcı semt pazarında kongremizi icra edeceğiz. Pandemi nedeniyle açık alanda yapmak istedik. İnşallah 428 delegemizle kongremizi yapacağız. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Bu kongremizde maske, mesafe, hijyen konusunda hassas olacağız. Delegelerimizden ve partililerimizden hassasiyet bekliyoruz.
6. Olağan kongrede bu göreve gelmiştim. Üç yıldır bu görevi yürütüyorum. Rabbim nasip etti, 7. Kongreye partimizi taşıyoruz. Mümkün olduğu kadar kongrede merkez ilçemizin bütün renklerini, herkesin kendini bulabileceği bir yönetimi halkımızın, partimizin önüne çıkarmak istiyoruz. Bu noktada milletvekillerimizin, belediye başkanımızın, il başkanımızın, kadın ve gençlik kollarımızın, partililerimizin kanaatlerini alıyoruz. Hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 ve 2071 hedeflerine uygun bir vizyonu ortaya koymaktır.
‘İnandığın Yolda Yürü’ sloganımız ile bu davanın bir adım daha ileri gitmesi için geçmişten bu güne kadar büyüklerimizin kanaatlerini alarak, aynı zamanda ilk defa siyasete katılan genç seçmenlerimizin, söyleyecek sözü olan kardeşlerimizle aynı çatı altında olmayı arzu ediyoruz. İnşallah bu kongre hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

Başkan Alkayış’tan kongreye davet

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