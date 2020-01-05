Başkan Altay 31 ilçenin yöneticileri ile görüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ilçelerin belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarında 2020 yılında ilçelere yapılacak yatırım planlamalarını görüştü.

2020 yılına oldukça yoğun bir mesai gündemiyle başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk olarak yeni yılın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi’ne davet ettiği vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini ve fikirlerini dinledi. Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ile Konya’da iş adamı dernekleriyle istişarelerde bulunan Başkan Altay, 31 ilçenin belediye başkanlarının, AK Parti İlçe Başkanlarının ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarında 2020 yılında ilçelere yapılacak yatırım planlamalarını görüştü. Hedeflerinin alt yapısı tamamlanmış, sosyal hayatın geliştiği ve insanların yaşadıkları yerde mutlu oldukları bir Konya oluşturmak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Tüm ilçelerimizle ayrı ayrı görüşerek 2020 yılı için öncelikli ihtiyaçlara göre yatırım planlamamızı hayata geçirmek için toplantılar yaptık. Bu birlik ve birliğimizi devam ettirerek, uyumlu şekilde çalıştığımız sürece Konya’mızı bütün ilçeleriyle birlikte topyekün kalkındırarak geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Toplantılarımıza katılan belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



