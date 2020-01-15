Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ndeki “Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz” oturumunda belediyecilikte Konya modelini anlattı. Başkan Altay, “Belediyecilikte Konya modeli Türkiye’de örnektir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılışı yapılan, Türkiye Belediyeler Birliğinin “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” kapsamında “Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz” başlıklı oturumda konuştu. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun yaptığı oturumda konuşan Başkan Altay, “İnsanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin sınırsız olduğu bir zamanda buna para yetiştirmek oldukça zor. Onun için finans çözümleri ve model önerileri konusunda aslında ilk başta tasarruf etmek ve yerli ürün kullanmak konusunu hepimizin bir kenara not etmesi gerekiyor. Sanayi Bakanımızın söylediği gibi, belki teknolojik olarak daha üstte, finansmanıyla birlikte bize üretilen çözümler yerine, yerli üretimi destekleme konusunda hepimizin hassasiyet oluşturması gerekiyor” dedi.

“Gönül belediyeciliği yapıyoruz”

Başkan Altay, “Belediyecilikte Konya modeli Türkiye’de örnektir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliği yürütüyoruz. Konya’da bunu yürütmek adına aslında yaptığımız şey vatandaşımız adına düşünmek yerine, onların taleplerini doğru ve zamanında alarak, bunu planlayıp proje lansmanımızı ona göre yapmak. Bu dönemde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Elektronik Hemşehrilik uygulaması. Konya’nın dışında da Konya adına sürece katkı vermek isteyenlerin desteğini almak istiyoruz. Tabii Konya’nın bir özelliği de Hazreti Mevlana’nın şehri olmasıdır. Onun için aynı zamanda gönül dostlarının da Konya üzerine, Konya projeleri üzerine katkı sunmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Ekranla Oynama Akranla Oyna projesine dikkat çekti”

Konya’nın Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezine sahip olduğunu, toplamda 550 kilometre bisiklet yolu bulunduğunu, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye’de ilk kez Bisiklet Mastır Planı hazırlandığını kaydederek yapılan birçok projeden örnekler veren Başkan Altay, sözlerini şöyle tamamladı: “Teknolojiyi konuşuyoruz, bilimi konuşuyoruz, akıllı şehirleri konuşuyoruz ama bu konuda önemli bir sorunumuz var. Ekrandan gözünü ayırmayan bir nesle sahibiz. Ekranla Oynama Akranla Oyna diye bir proje yürütüyoruz. Bu konuda da sadece Konya’nın bunu başarması mümkün değil. Türkiye Belediyeler Birliği ve tüm şehirlerimizi bu konuda birlikte çalışmaya davet ediyorum. Biz ilk çalışmayı bilim heyetimizle gerçekleştirdik. Çocukları artık biz yetiştirmiyoruz maalesef; çocuklarımızı ekranlar, uygulamalar yetiştiriyor. Burada bu kadar teknolojiye meraklı insan varken bu konu üzerinde tüm şehirlerimizin yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Biz bir mum yaktık inşallah burada bir başarı elde edeceğiz.”



