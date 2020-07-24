Başkan Altay: “Biz Ayasofya’ya, Ayasofya da özlediği günlere kavuştu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk cuma namazının kılınmasıyla 86 yıl sonra yeniden Allah’ın huzurunda secdeye varmanın hazzının yaşandığını söyledi. Ayasofya’da ezan sesinin yeniden yükselmesine ve ibadet edilmesine vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, “Bizlere Ayasofya’nın dirilişine şahitlik etme imkanı veren Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Biz Ayasofya’ya, Ayasofya da özlediği günlere kavuştu” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayasofya’da 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla birlikte büyük bir coşku ve tarifi mümkün olmayan duygular yaşadıklarını söyledi. Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın ilelebet cami olarak kalacağını belirten Başkan Altay, “İstanbul’un fethinden sonra 481 yıl boyunca ezanlarla, selalarla, tekbirlerle çınlayan bu ulu mabed yeniden özlediği günlere kavuştu elhamdülillah. 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kapıları bugün sonuna kadar açıldı. Yüce Allah’ın huzurunda secdeye varmanın hazzı yaşandı. Dualarımızın kabul eden, bizlere Ayasofya’nın dirilişine şahitlik etme imkanı veren Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan ilk cuma namazı, bugün itibariyle Türk tarihinin en şanlı sayfaları arasındaki yerini almıştır. Zincirlerini kıran Ayasofya’nın ibadete açılması büyük Türk milletinin kendi toprakları üzerindeki egemenliğini ve bağımsızlığını bir kez daha teyit etmiştir. Milletimizin tüm fertlerinin gönlünde ayrı bir yeri bulunan Ayasofya, yeni statüsüyle de herkesi coşkuyla ve samimiyetle kucaklamaya devam edecektir. Bu mabedi medeniyetimize kazandıran şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman askerlerini şükranla ve rahmetle anıyorum. Ayasofya’da ezan sesinin yeniden yükselmesine ve ibadet edilmesine vesile olarak 86 yıllık özleme son veren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese tüm Konyalılar adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz Ayasofya’ya, Ayasofya da özlediği günlere kavuştu. Şehrimize, milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olsun” dedi.



