YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Altay: "Fatih’in vakfiyesi yerine getirilmiş oldu"

Başkan Altay: "Fatih’in vakfiyesi yerine getirilmiş oldu"

KONYA HABERLERİ  | 13.07.2020 17:17 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla ilgili, “Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu.

Başkan Altay: "Fatih’in vakfiyesi yerine getirilmiş oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla ilgili, “Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek düzenlenen toplantıya başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay kararıyla Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuştu. Başkan Altay, “Bugünlerde şükrettiğimiz, beklediğimiz bir konunun halledilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ayasofya’nın yeniden camii olarak açıklamasıyla ilgili Danıştay bir karar verdi. 24 Kasım 1934’ten itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya inşallah 24 Temmuz Cuma günü tekrar cemaatle buluşmuş olacak. Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şükranlarımı iletiyoruz. İnşallah cemaatiyle de Ayasofya tüm dünyaya örnek bir mescit, camii olarak aslına rücu etmiş olacak. Bizim yaşlarda hepimizin Ayasofya’nın açılmasıyla ilgili duygu ve düşüncesi bellidir. Bunu görmek bizlere nasip oldu. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu imzayı atmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Konya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:32
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:20
Yatsı
21:57

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Reyyan Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Adakale Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.