Başkan Altay: "Fatih’in vakfiyesi yerine getirilmiş oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla ilgili, “Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek düzenlenen toplantıya başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay kararıyla Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuştu. Başkan Altay, “Bugünlerde şükrettiğimiz, beklediğimiz bir konunun halledilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ayasofya’nın yeniden camii olarak açıklamasıyla ilgili Danıştay bir karar verdi. 24 Kasım 1934’ten itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya inşallah 24 Temmuz Cuma günü tekrar cemaatle buluşmuş olacak. Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şükranlarımı iletiyoruz. İnşallah cemaatiyle de Ayasofya tüm dünyaya örnek bir mescit, camii olarak aslına rücu etmiş olacak. Bizim yaşlarda hepimizin Ayasofya’nın açılmasıyla ilgili duygu ve düşüncesi bellidir. Bunu görmek bizlere nasip oldu. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu imzayı atmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

